Общество 15 января 2024, 12:48 Диетолог Стародубова: зеленый чай поможет защитить организм от рака и диабета

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Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о пользе зеленого чая. Он поможет защитить организм от многих недугов, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, употребление данного напитка снижает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета.

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Кроме того, зеленый чай повышает иммунитет и замедляет процессы старения головного мозга, добавила врач. Такой отвар положительно влияет и на работу печени.