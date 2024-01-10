Общество 10 января 2024, 13:04 Диетолог Стародубова посоветовала ограничить употребление холодца из-за риска сахарного диабета

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Диетолог Антонина Стародубова предостерегла от частого употребления холодца. В больших количествах он способен навредить организму. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам врача, данное блюдо содержит насыщенные жиры, избыток которых повышает риск развития сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и проблем с ЖКТ.

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Эксперт посоветовала выбирать диетические сорта мяса для приготовления холодца. Также можно добавить разнообразные овощи.