Общество 11 марта 2024, 10:44 Диетолог Стародубова посоветовала использовать цельнозерновую муку при приготовлении блинов

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Масленичную неделю отмечают в России с 11 по 17 марта. В беседе с «Москвой 24» главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, как сделать блины полезнее для организма.

Врач посоветовала заменить хотя бы часть муки высшего сорта на цельнозерновую. Отличным вариантом станут гречневая, ржаная, гороховая или полбяная. Данный ингредиент обогатит блюдо клетчаткой, витаминами и минералами, пояснила эксперт.

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Она также добавила, что для приготовления теста лучше использовать молочные продукты пониженной жирности.