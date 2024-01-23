23 января 2024, 16:17
Диетолог Стародубова посоветовала есть пироги в первой половине дня
Любая выпечка является калорийной пищей, избыток которой способен привести к ожирению и другим проблемам со здоровьем. Однако иногда можно побаловать себя кусочком пирога. В какое время это лучше сделать, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА «Новости».
Эксперт посоветовала употреблять мучное в первой половине дня. Стоит ограничиться порцией не больше 200 граммов, добавил «ФедералПресс».
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По словам врача, в качестве начинки необходимо выбирать наименее калорийные и сладкие продукты. Так, замороженные ягоды станут альтернативой джему. Сами пироги лучше запекать, а не жарить, отметила специалист.
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