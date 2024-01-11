11 января 2024, 13:33
Диетолог Стародубова: апельсины способны поддержать здоровье сосудов и иммунитет
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о пользе апельсинов. Благодаря клетчатке в составе они помогут нормализовать липидный обмен, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».
Кроме того, оранжевые плоды содержат большое количество витамина C, который поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, добавила врач.
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Она посоветовала добавить фрукт в рацион во время сезона респираторных заболеваний. Апельсин способен укрепить иммунитет, пояснила специалист.
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