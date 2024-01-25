Общество 25 января 2024, 19:03 Диетолог Соломатина указала на опасность газировки для детей из-за риска ожирения

Читать 360tv в

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие последствия ждут ребенка при частом употреблении газировки. Среди них — слабые кости и зубы, а также скачки сахара, отметила эксперт в беседе с «Ридусом».

Она напомнила, что ребенку необходимо израсходовать калории, полученные из сладкого напитка. Однако сделать это не так просто, а в результате энергия перерабатывается в жир. Отсюда следует еще одна проблема, связанная с газировкой, — слишком большой вес, пояснила врач.