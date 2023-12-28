28 декабря 2023, 12:10
Диетолог Соломатина: сыр ярлсберг полезен за счет низкого содержания жира и холестерина
Ученые признали сыр сорта ярлсберг самым полезным для здоровья. Диетолог Елена Соломатина объяснила, в чем заключается ценность продукта, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, данный вид отличается, например, от камамбера более низким содержанием жира и холестерина. При этом ярлсберг богат витамином К2, который помогает правильному усвоению кальция.
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Соломатина также посоветовала обратить внимание на адыгейский сыр, бри и моцареллу. В них меньше соли и достаточно ферментированных продуктов.
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