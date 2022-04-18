Диетолог Соломатина рассказала, какой кулич лучше всего покупать на Пасху

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала россиянам при выборе кулича в магазине обращать внимание на состав. В первую очередь, там не должно быть пальмового масла и комбинированного жира. Об этом написала Lenta.ru.

Для тех, кто решил готовить кулич самостоятельно, специалист советовала не использовать маргарин.

«Кулич может быть из хороших качественных ингредиентов либо купленный, либо испеченный в домашних условиях. В домашнем куличе будет меньше вредного, факт. Разве что высокая калорийность. Другое дело куличи покупные. Туда кладут вместо масла либо комбинированный жир, либо жир специального назначения, либо пальмовое масло и множество всевозможных стабилизаторов, консервантов, разрыхлителей. За счет этого кулич долго хранится и не черствеет, но таких куличей стоит остерегаться даже здоровому человеку», — поделилась диетолог.

Тем людям, у которых имеется сахарный диабет, необходимо вовсе отказаться от употребления в пищу праздничной выпечки, резюмировала специалист.