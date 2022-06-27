Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты опасно греть в микроволновке

Некоторые продукты нельзя греть в микроволновке, поскольку в них содержатся вещества, которые при нагреве становятся опасными для человека. Об этом Ura.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Соланин, который есть в картофеле и баклажанах, становится более активным и фактически превращается в яд, если его разогреть. Нитраты, которые содержатся в свекле, моркови, редисе, сельдерее, при нагреве переходят в нитрозамины. А это уже канцерогенное вещество, которое дальше может повреждать нервную систему, почки, являться виновником отравлений, а у беременных — спровоцировать гибель плода», — рассказала врач.

Она отметила, что эти продукты не стоит не только греть в микроволновке, но и оставлять на солнце. Также не стоит греть ферментированные продукты, поскольку они могут потерять свои полезные свойства. Это относится к квашеной капусте, моченым яблокам, кисломолочным продуктам. Полезные бактерии при нагреве погибнут.