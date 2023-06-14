Общество 14 июня 2023, 19:15 Диетолог Соломатина посоветовала по утрам пить чай, чтобы продлить молодость

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Вместо утреннего кофе лучше пить на завтраке чай. Об этом Utro.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, чай, особенно зеленый, предотвращает преждевременное старение и дарит заряд бодрости. Это происходит благодаря содержащимся в нем катехинам, танинам, антиоксидантам. Кроме того, в зеленом чае также есть L-теанин.

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«L-теанин — аминокислота, хорошо укрепляющая когнитивные способности человека. Её даже продают в виде добавок. Танины хорошо связывают патогенную микрофлору — грибки, бактерии, то есть оказывают бактерицидное действие на ротовую полость», — рассказала Елена Соломахина.

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