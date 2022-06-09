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    09 июня 2022, 12:04

    Диетолог Соломатина посоветовала напиток, который стоит чаще пить в летнее время

    Оксана Лавнюженко

    Во время летней жары лучше всего пить теплый зеленый чай. Об этом сайту NEWS.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, в этом напитке много полезных свойств, при этом он отлично помогает утолить жажду.

    Диетолог Соломатина посоветовала напиток, который стоит чаще пить в летнее время

    Соломатина отметила, что если во время жары пить теплые напитки, то организм таким образом лучше охлаждается.

    «Горячие напитки согревают, и получается, что капилляры начинают расширяться. Организм лучше отдает тепло. Почему горячий чай нельзя пить в мороз, только придя в помещение? Потому что можно переохладиться. Во время жары, наоборот, организм таким образом охлаждается. Наш внутренний кондиционер, теплообменник работает лучше. Мы больше потеем, соответственно, больше охлаждаемся», — сказала она.

    Кроме того, в зеленом чае есть антиоксиданты, которые предохраняют от ультрафиолета. Наряду с зеленым чаем, а особенно с кофе, Соломатина посоветовала пить простую воду.