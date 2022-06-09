Диетолог Соломатина посоветовала напиток, который стоит чаще пить в летнее время

Во время летней жары лучше всего пить теплый зеленый чай. Об этом сайту NEWS.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, в этом напитке много полезных свойств, при этом он отлично помогает утолить жажду.

Соломатина отметила, что если во время жары пить теплые напитки, то организм таким образом лучше охлаждается.

«Горячие напитки согревают, и получается, что капилляры начинают расширяться. Организм лучше отдает тепло. Почему горячий чай нельзя пить в мороз, только придя в помещение? Потому что можно переохладиться. Во время жары, наоборот, организм таким образом охлаждается. Наш внутренний кондиционер, теплообменник работает лучше. Мы больше потеем, соответственно, больше охлаждаемся», — сказала она.

Кроме того, в зеленом чае есть антиоксиданты, которые предохраняют от ультрафиолета. Наряду с зеленым чаем, а особенно с кофе, Соломатина посоветовала пить простую воду.