Общество 08 февраля 2024, 15:13 Диетолог Соломатина посоветовала людям старше 50 лет заменить все кисломолочные продукты на кефир

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, что регулярное употребление кефира может укрепить иммунитет и защитить организм от болезней. Данный напиток способен поддержать работу ЖКТ и остальных систем, передала «Вечерняя Москва».

Врач посоветовала людям старше 50 лет включить кефир в постоянный рацион, заменив им другие кисломолочные продукты. Таким образом организму будет оказана сторонняя поддержка.

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По словам эксперта, напиток помогает полезным бактериям противостоять вредным патогенам.