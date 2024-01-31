Общество 31 января 2024, 13:14 Диетолог Соломатина посоветовала худеющим заменить привычные десерты на пастилу и мармелад

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Правильная диета предполагает исключение всего сладкого, не считая ограниченного количества фруктов и ягод. Чем заменить привычные десерты, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с News.ru.

По ее словам, отличной альтернативой станут натуральные пастила и мармелад без сахара. Однако и их употреблением не стоит увлекаться.

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Еще один вариант — мандарины в темном горьком шоколаде. Такое лакомство принесет пользу организму, заключила врач.