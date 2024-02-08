Общество 08 февраля 2024, 12:31 Диетолог Соломатина посоветовала есть меньше жирного мяса при подготовке к началу Великого поста

Читать 360tv в

Великий пост в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как подготовиться к столь длительному периоду ограничений. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Эксперт посоветовала проработать пищевые привычки. В рацион следует включить те продукты, которые человек планирует употреблять во время поста.

Реклама

«Если обычно вы едите немного овощей, круп и фруктов, то стоит заранее увеличить их количество», — отметила врач.

Она также добавила, что во время подготовки необходимо постепенно отказываться от жирного мяса, заменив его курицей или рыбой.