Общество 29 августа 2023, 18:44 Диетолог Соломатина посоветовала давать школьнику для перекуса сырники или бутерброд с индейкой

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При выборе перекуса для ребенка, который он возьмет с собой в школу, следует останавливаться на еде, которая не портится слишком быстро и сохраняет форму. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, хорошим перекусом будет бутерброд из цельнозернового хлеба с ломтиком куриной грудки или индейки. Также подойдут вареные яйца, запеканка или сырники. Если родители хотят положить школьнику фрукты или овощи, то лучше выбрать твердые и обязательно помыть их дома.

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