Общество 23 ноября 2023, 13:49 Диетолог Соломатина: овощные и рыбные супы защитят от вирусных заболеваний

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Диетолог Елена Соломатина посоветовала включить в рацион овощные, грибные, рыбные супы, а также супы-пюре. Эти блюда способны поддержать иммунитет и защитить организм от вирусных заболеваний в холодное время года, отметила эксперт в беседе с News.ru.

Она напомнила, что овощи содержат большое количество минералов, а рыба — микро- и макроэлементы, цинк, витамины A и D.

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Врач также рекомендовала добавлять в супы перец и имбирь. Эти специи улучшают кровообращение и облегчают доставку белков иммунной системе, объяснила специалист.