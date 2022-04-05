Диетолог Соломатина объяснила, почему вредно есть перед телевизором

Поесть за просмотром телевизора, сериала или YouTube — любимое дело многих, однако делать это на самом деле вредно, особенно для тех, кто старается следить за фигурой. Почему — рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Во время поглощения пищи мозг человека выполняет сразу несколько задач: распознает вкусы, запах пищи, распознает, какая именно пища поступает в организм и «командует» ему, чтобы выделялись ферменты, необходимые для усвоения пищи, а главное — контролирует насыщение.

«Когда мы как-то отвлекаемся, то мозгу приходится выполнять и другую работу, он обрабатывает информацию, выстраивает картинки, в мозге происходит сложная работа по „перевариванию информации“ и раскладыванию ее по полочкам. Иногда получается, что, если мы смотрим что-то очень интересное, то эта визуальная доминанта перекрывает сигналы от еды», — объяснила Соломатина.

В результате при ужине перед телевизором прием пищи проходит машинально, без осознания вкуса. За счет этого можно съесть значительно больше положенного, пояснило РИА ФАН.