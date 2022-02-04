Диетолог Соломатина назвала повышающие настроение продукты

Ухудшение настроения, хандра могут быть следствием нехватки определенных гормонов и витаминов. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Lenta.ru, какие продукты можно включить в рацион, чтобы повысить настроение.

Плохое настроение может быть связано с нехваткой витамина D, которая часто встречается у людей, проживающих в холодных регионах. Этот витамин содержится, например, в печени трески и жирных сортах рыбы.

«Еще нам нужны продукты, которые содержат магний: семечки, орешки, зеленые листовые овощи. Нам нужны продукты группы B: это те же цельнозерновые, раз в недельку можно побаловать себя печенкой. Если этих компонентов не будет, тоже может наступить хандра», — рассказала диетолог.

Кроме того, наладить эмоциональный фон способны помидоры, овсянка, грибы вешенки и индейка.

Ученые выяснили, что такие продукты как какао, яблоки, виноград и красное вино могут помочь при сжигании калорий. Такой эффект возникает благодаря содержащимся в них антиоксидантам — катехинам.