Диетолог Соломатина назвала ошибки в питании во время поста

Врач–диетолог Елена Соломатина заявила, что перед началом поста необходимо подготавливать организм к продолжительному воздержанию от животной пищи. Если этого не делать, то могут развиться серьезные заболевания желудка, сердца и даже почек, передала «Вечерняя Москва».

Как отметила специалист, при резком переходе с жирной на постную пищу у человека прекращается стимуляция центров вознаграждения мозга. Он хочет найти замену калорийной пище, и в его организме начинается паника.

«Эта паника обусловлена тем, что человек начинает есть большое количество разрешенных сладостей — постное печенье, торты, выпечку и сухофрукты. При чрезмерном употреблении таких продуктов в организме происходит резкий скачок сахара, поскольку в такой пище высокий гликемический индекс», — сообщила диетолог.

Если поменять привычную пищу на постную, но не менее вредную, то вполне возможно активизировать набор жира. Поэтому за месяц до начала поста диетолог советует постепенно включать в свой рацион больше растительных продуктов, бобовых, клетчатки, каш, орехов, семечек, льняного масла. Картошку эксперт рекомендует есть охлажденной, поскольку в ней меньше сахара и крахмала.

«Картошка — это уникальный корнеплод, который можно и жарить, и варить. Но многие ее едят в горячем виде, а картошка в таком варианте является не просто крахмалом, а источником сахаров. То есть потреблять картошку не в охлажденном состоянии, все равно, что есть столовыми ложками чистый сахар. Итогом такой трапезы может стать сахарный диабет второго типа», — заключила диетолог.