20 февраля 2024, 18:59
Диетолог Соломатина: любое растительное молоко никогда не заменит настоящее
Диетолог Елена Соломатина посоветовала отказаться от полного перехода с настоящего молока на растительное. Вытяжка из злаков, семян и орехов не обладает всеми необходимыми полезными веществами, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам врача, любое растительное молоко никогда не заменит настоящее.
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«Давайте не сбрасывать со счетов такие вещи, как наша генетика — как долго предки питались теми или иными продуктами, эти продукты у человека значительно проще усваиваются и ему необходимы для его нормального здоровья», — пояснила специалист.
Она подчеркнула, что изменение пищевых привычек ломает систему, которая вырабатывалась веками.
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