Общество 27 февраля 2024, 16:28 Диетолог Соломатина: квашеная капуста улучшает метаболизм и забирает излишки сахара

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Капуста — отличный помощник в борьбе с лишним весом. Диетолог Елена Соломатина рассказала, на какие блюда стоит обратить внимание худеющим, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, высокую эффективность покажет квашеная капуста. Она способна улучшить метаболизм и обеспечить энергию клеток. Благодаря большому количеству клетчатки данный продукт забирает излишки сахара и жира.

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Еще один вариант — тушеная капуста. В таком виде овощ снижает активность гормона голода, добавил сайт «Мир 24».