Диетолог Соломатина дала советы по выбору арбуза и дыни

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что при выборе спелого и вкусного арбуза и дыни стоит прибегнуть к некоторым хитростям. Об этом она сообщила изданию NEWS.ru.

У арбуза и дыни не должно быть мятых боков, а их хвосты должны быть сухими.

«Если арбуз полосатый, то его полоски должны быть яркими. Часть, где хвостик, не должна иметь зеленый вид. При разрезе если есть белые или желтые прожилки и их много, значит много нитрата. Арбуз должен быть сладким, а не отдавать химией», — сказала Соломатина.

По абузу необходимо постучать с разных сторон, при этом звук должен быть средним между глухим и звонким. Если ягода имеет глухой звук, значит арбуз перезрел, а если слишком звонкий — недозрел.

Диетолог добавила, что у хорошей дыни также не должно быть никаких вкраплений.

«У дыни не должно быть мятых бочков. При разрезе не должна проваливаться середина. Часто бывает белый налет, даже перезрелый, уже с гнильцой. От такой дыни лучше отказаться», — резюмировала Соломатина.