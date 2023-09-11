Общество 11 сентября 2023, 17:28 Диетолог Соломатина: арбузы можно покупать только в точках с лицензией на продажу

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Арбузы и дыни стоит покупать исключительно в проверенных точках, которые имеют сертификаты и лицензию на продажу. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с News.ru.

По словам специалиста, рисков приобрести некачественный арбуз на сертифицированных площадках значительно меньше. Кроме того, перед употреблением арбуз необходимо тщательно помыть.

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Диетолог посоветовала россиянам не стесняться спрашивать у продавцов соответствующие документы.