Общество 28 декабря 2023, 11:31 Диетолог Шоу: яйца и авокадо помогут организму восстановиться после алкогольной вечеринки

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Правильный завтрак во время похмелья должен поднимать уровень сахара в крови и помогать печени прийти в норму. Об этом сообщила диетолог Кара Шоу в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, на утро после алкогольной вечеринки отличным вариантом станут яйца, грибы, авокадо, сыр фета, жареные помидоры с добавлением капли оливкового масла.

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Данные продукты восполнят нехватку белков, жиров, а также витаминов группы B и E, пояснила врач. К употреблению пищи необходимо приступать не позднее полутора часов после пробуждения, добавил «ФедералПресс».