15 ноября 2022, 15:13
Диетолог Сенькова рассказала, какие методы помогут похудеть к Новому году
Диетолог Сенькова: необходимо больше пить воды и каждый день уделять прогулке
Для того, чтобы сбросить лишние килограммы перед Новым годом, необходимо больше пить воды, чище питаться и уделять время ежедневной гимнастике или прогулке. Об этом «Абзацу» сообщила фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова.
«И сбрасывать нужно так, чтобы потом не набирать. Надо ввести физкультуру в свою жизнь и поддерживать этот режим», — отметила эксперт.
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С помощью физических упражнений люди могут не только скорректировать фигуру, но и понизить чувство тревоги, агрессии или депрессию.
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По словам специалиста, в современном мире сильно сменился акцент с достижения результатов по телу к состоянию здоровья и активному жизненному ритму.
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