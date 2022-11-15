Общество 15 ноября 2022, 15:13 Диетолог Сенькова рассказала, какие методы помогут похудеть к Новому году Диетолог Сенькова: необходимо больше пить воды и каждый день уделять прогулке

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Для того, чтобы сбросить лишние килограммы перед Новым годом, необходимо больше пить воды, чище питаться и уделять время ежедневной гимнастике или прогулке. Об этом «Абзацу» сообщила фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова.

«И сбрасывать нужно так, чтобы потом не набирать. Надо ввести физкультуру в свою жизнь и поддерживать этот режим», — отметила эксперт.

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С помощью физических упражнений люди могут не только скорректировать фигуру, но и понизить чувство тревоги, агрессии или депрессию.

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По словам специалиста, в современном мире сильно сменился акцент с достижения результатов по телу к состоянию здоровья и активному жизненному ритму.