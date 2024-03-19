19 марта 2024, 14:45
Диетолог Русакова посоветовала сдать анализы и проконсультироваться с врачом перед постом
Диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова посоветовала учитывать особенности организма и состояние здоровья при выборе постной еды. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, перед периодом воздержания от скоромной пищи стоит сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Он поможет подобрать сбалансированный и адекватный рацион.
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Русакова добавила, что при ожирении и сахарном диабете некоторые ограничения могут нанести непоправимый вред организму.
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