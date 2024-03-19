Общество 19 марта 2024, 14:45 Диетолог Русакова посоветовала сдать анализы и проконсультироваться с врачом перед постом

Читать 360tv в

Диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова посоветовала учитывать особенности организма и состояние здоровья при выборе постной еды. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам эксперта, перед периодом воздержания от скоромной пищи стоит сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Он поможет подобрать сбалансированный и адекватный рацион.

Реклама

Русакова добавила, что при ожирении и сахарном диабете некоторые ограничения могут нанести непоправимый вред организму.