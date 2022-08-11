Диетолог Русакова объяснила причины тяги к сладкому

Тяга к сладкому часто появляется из-за стресса или нехватки определенных веществ. Об этом «Известиям» рассказала диетолог Дарья Русакова.

Чаще всего непреодолимая тяга к сладкому обусловлена анемией, написало ИА Nation News. Поэтому в первую очередь при такой проблеме стоит проверить уровень железа в крови. Если с ним все порядке, тяга к сладкому может быть связана с повышенным уровнем стресса.

«Некоторые люди в больших количествах употребляют углеводистую пищу, в том числе хлеб, и это тоже приводит к повышенному желанию съесть сладкое. Важно соблюдать водный баланс и не допускать больших перерывов между едой, потому что когда происходят такие перерывы, очень легко сорваться», — добавила Русакова.