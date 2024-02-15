Общество 15 февраля 2024, 12:58 Диетолог Росси: богатая клетчаткой пища поможет предотвратить симптомы похмелья

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Диетолог Меган Росси рассказала, как предотвратить или уменьшить симптомы похмелья. Важно правильно организовать питание перед застольем, отметила эксперт в беседе с Metro.

Врач посоветовала есть продукты с высоким содержанием клетчатки перед употреблением спиртного. Данные соединения помогут снизить нагрузку на печень благодаря способности замедлять переваривание пищи, добавил сайт kp.ru.