15 февраля 2024, 12:58
Диетолог Росси: богатая клетчаткой пища поможет предотвратить симптомы похмелья
Диетолог Меган Росси рассказала, как предотвратить или уменьшить симптомы похмелья. Важно правильно организовать питание перед застольем, отметила эксперт в беседе с Metro.
Врач посоветовала есть продукты с высоким содержанием клетчатки перед употреблением спиртного. Данные соединения помогут снизить нагрузку на печень благодаря способности замедлять переваривание пищи, добавил сайт kp.ru.
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