Диетолог Римма Мойсенко рассказала, где искать бесплатные витамины

Множество витаминов можно найти в обычных растениях и травах, которые растут на каждом дачном участке. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.

«В средней полосе России растут одуванчики, крапива и щавель. Из них можно делать смузи, супы, салаты. В этих зеленых композициях можно найти наибольшее [среди дикорастущих травянистых растений] количество витаминов и микроэлементов. Они улучшают качество крови, состояние нервной системы, улучшают работу кишечника и способствуют росту новой дружественной флоры. Молодая зелень — это кладезь полезных веществ, и собирать ее можно совершенно бесплатно», — сказала врач.

Она подчеркнула, что полезными будут только те травы, которые растут на природе, вдали от города, причем желательно в экологичных районах. В зелени, которая растет в черте города, либо вблизи дорог, накапливаются токсичные вещества, и такая зелень может наоборот навредить здоровью.