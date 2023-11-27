27 ноября 2023, 12:16
Диетолог Редина посоветовала отказаться от хлеба при сахарном диабете и гастрите
Хлеб — популярный продукт, который обеспечивает организм энергией. Диетолог Ольга Редина заявила, что и к его употреблению существуют противопоказания, передала «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, от такого мучного изделия следует отказаться пациентам с сахарным диабетом, аллергией на пшеницу и непереносимостью глютена. Врач посоветовала исключить из рациона ржаной хлеб при гастрите, язве желудка, заболеваниях печени и желчного пузыря.
Реклама
Редина напомнила, что некоторые виды имеют в составе усилители вкуса и ароматизаторы. Такие добавки могут оказать негативное влияние на здоровье человека.
Питание
Врачи
Реклама
Реклама