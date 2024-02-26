Общество 26 февраля 2024, 13:10 Диетолог Редина назвала шоколад и алкоголь провокаторами сердечной аритмии

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Диетолог Ольга Редина перечислила продукты, которые способны провоцировать сердечную аритмию. В список попали кофеиносодержащие напитки, передала «Вечерняя Москва».

Врач также посоветовала не злоупотреблять алкоголем. Во время опьянения сердце вынуждено работать в полную силу, пояснила эксперт.

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Кроме того, соответствующее состояние может стать результатом употребления шоколада. Сладость содержит теобромин и фенилэтиламин, которые приводят к нарушению частоты сокращений главного органа, добавил сайт Utro.ru.