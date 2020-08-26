Диетолог реабилитировал наггетсы

Наггетсам, которые на самом деле являются вкусным и полезным блюдом, испортил репутацию фастфуд. Тем более, что можно приготовить диетический вариант блюда, а не пользоваться рецептом, который имеет популярность в ресторанах быстрого питания.

Об этом в интервью радио Sputnik сообщила диетолог Татьяна Залетова. По ее словам, наггетсы — это куриная грудка в панировке, обжаренная в масле. Если ее приготовить правильно, никакого вреда организму она не нанесет. Но наггетсы во фритюре, как готовят в точках фастфуда, приводят к ускоренному старению организма.

«Если ресторан не по стандартам заменяет масло, то в процессе готовки могут образовываться свободные радикалы и трансизомеры жирных кислот. Они является фактором онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и мощным фактором старения. Чем больше продуктов из фритюра мы едим, тем быстрее мы стареем, и тем быстрее мы изнашиваем свой организм», — уточнила диетолог.

Можно использовать наггетсы домашнего приготовления. Залетова предложил использовать именно белое куриное мясо, а для панировки использовать хлеб с отрубями. Тогда блюда станет диетическим и очень полезным для здоровья.

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