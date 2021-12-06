Диетолог развеял три популярных мифа об алкоголе

Британский диетолог Роб Хобсон развеял популярные мифы об алкоголе. Его советы опубликовало издание Essex Magazine. Эксперт отметил, что многие до сих пор уверены: если смешать несколько спиртных напитков, человек быстрее опьянеет, а синдром похмелья у него будет более сильным. Медик считает, что это неправда.

«Организм не способен отличить стакан вина от кружки пива, — утверждает Хобсон. — Если вы употребляете разные напитки вперемешку, то, вероятно, просто пьете больше обычного, отсюда и такое ужасное похмелье».

Он также отметил, что если после принятия алкоголя выпить еще и обезболивающее, едва ли это спасет с утра от головной боли и других признаков похмелья. Медик сказал, что действие таких таблеток длится обычно около четырех часов. Значит, пить их на ночь не имеет никакого смысла.

По словам диетолога, еще один популярный миф гласит о том, что крепкий кофе может помочь человеку протрезветь. Хобсон отметил, что кофе действительно бодрит, но на скорость усвоения алкоголя он совершенно не влияет. Значит, этот напиток ничем не поможет избежать головокружения и других неприятных симптомов после выпивки.