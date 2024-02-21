Общество 21 февраля 2024, 11:37 Диетолог Разаренова: шиповник способен укрепить иммунитет и улучшить зрение

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Диетолог Александра Разаренова перечислила полезные свойства шиповника. Плоды этого растения содержат большое количество витамина C, антиоксидантов и пектина, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, регулярное употребление помогает укрепить иммунитет, а также справиться с вирусами и бактериями. Кроме того, данный продукт способствует улучшению структуры кожи за счет поддержки синтеза коллагена.

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Врач добавила, что красные плоды могут защитить от преждевременного старения. Витамин A, который есть в шиповнике, улучшает зрение.