Диетолог Разаренова рассказала, можно ли заменить мясо рыбой в рационе

Пескетарианство — тип питания, при котором человек употребляет рыбу и морепродукты, но отказывается от мяса теплокровных животных. В эфире радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, в чем недостатки такого рациона и как сделать его полноценным.

Рабп обязательно должна присутствовать в рационе. Рыбный белок усваивается быстрее, чем мясо, а также рыба является источником омега-3 жирных кислот, необходимых для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, жирорастворимых витаминов D, А, Е, витаминов группы B и таких важнейших минералов, как селен, фосфор, магний, натрий и калий. Однако полностью заменить мясо рыба не может.

«Во-первых, чем разнообразнее белковые компоненты питания, тем выше аминокислотный скор (показатель биологической ценности белка, — прим. ред.) мы получаем. Во-вторых, мясо содержит более биодоступную форму железа, поэтому из мяса оно усваивается лучше. Аналогичная ситуация и с витамином В12», — отметила врач.

Тем, кто хочет заменить мясо рыбой, нужно озаботиться составлением рациона так, чтобы включить в него недостающие элементы. Обеспечить полноценный рацион можно продуктами, которые содержат необходимые вещества, или же используя биологически активные добавки.