Общество 07 марта 2024, 11:42 Диетолог Разаренова призвала есть не больше трех блинов в день

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С понедельника начинается Масленица, но передание блинов грозит лишним весом и проблемами с ЖКТ. Об этом «Радио 1» рассказала диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова.

Она объяснила, что допустимое количество блинов индивидуально для каждого человека. Важно контролировать свое чувство сытости и не допускать переедания, поэтому рекомендуется ограничиваться двумя или тремя штуками в день.

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«Слушайте свои ощущения сытости и не переедайте. Важно помнить о мере и сбалансированном питании во время Масленицы и в любое другое время», — посоветовала врач.

Как добавил RT, лучше есть блины с начинками из зелени, свежих ягод и фруктов или творога.

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