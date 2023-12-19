Общество 19 декабря 2023, 11:31 Диетолог Разаренова посоветовала готовить яичницу без масла и излишка соли

Читать 360tv в

Жарка яиц на масле может нанести вред здоровью за счет высокого содержания насыщенных жиров и калорий. В интервью радиостанции Sputnik диетолог Александра Разаренова рассказала, как сделать это блюдо полезным.

Врач посоветовала готовить яичницу на минимальном огне без добавления масла.

Реклама

«Так мы убережем желток от агрессивного воздействия высоких температур, а белок — от гликации (нарушения структуры из-за взаимодействия с углеводами — Прим. ред.). Важно, чтобы желток был прогрет, но оставался жидким», — отметила эксперт.

Она добавила, что следует избегать добавления излишков соли и специй при жарке яиц.