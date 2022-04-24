Диетолог рассказала, сколько яиц можно съедать на Пасху

За длительное время поста организм человека перестает вырабатывать достаточно ферментов, которые могут переваривать сложную пищу животного происхождения. Поэтому на Пасху не стоит есть больше двух яиц за один прием пищи, пояснила Ura.ru врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Выходить из длительного поста нужно постепенно, употреблять пищу небольшими порциями, за прием съедать не больше двух яиц, а лучше одно. Так как в комбинации с куличами и пасхой получается большая нагрузка на организм белками, углеводами, жирами», — пояснила диетолог.

В яйцах много холестерина, и если употреблять их слишком активно, нагрузка на печень оказывается слишком большой. Могут обостриться желчекаменная болезнь и панкреатит, начаться проблемы с работой кишечника.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков посоветовал не есть больше трех-четырех яиц в день, так как они калорийны и довольно долго перевариваются.