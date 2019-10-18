Диетолог рассказал о пользе и норме потребления яиц

Яйца — это полезный продукт, ведь в нем содержатся белки, жиры и холестерин. Вопреки расхожему мнению, холестерин в определенных количествах полезен организму. Так в разговоре с «360» врач-диетолог Маргарита Королева прокомментировала сообщения о переедании россиянами яиц.

Россияне стали есть слишком много яиц Подробнее

«Продукт максимально может удовлетворить потребность организма и по источникам полноценного белка, и жирам — как ненасыщенным, так и насыщенным. И те и другие нам нужны и важны. Если мы говорим о холестерине, он должен [войти] в состав продуктов питания для того, чтобы покрывать потребности», — заявила Королева.

По ее словам, в мозгу человека всегда есть холестерин. Он нужен для формирования витамина D, необходим для поддержания репродуктивной функции и гормонов, которые защищают нас от стресса. Эксперт отметила, что насыщенные жиры принимают участие в построении всех клеток организма. Они поддерживают целостность и эластичность любой клетки.

Куриное яйцо, если у человека нет скрытой непереносимости белка куриного яйца, вполне подходящий, нужный и важный продукт в разнообразном питании Маргарита Королева.

В составе такого продукта находятся практически весь аминокислотный состав белка и большое количество минералов. Королева объяснила, что в неделю можно потреблять от трех до пяти яиц. Детям она рекомендовала есть перепелиные яйца — в них содержится много йода.

Если съесть слишком много яиц, то поджелудочная железа и печень окажутся в большом стрессе от чрезмерного количества поступившего в организм жира.

Ранее аналитики Sberbank CIB выяснили, что россияне едят на 8% (20 штук) больше яиц, чем это предусматривает норма. В России в год в среднем едят 280 яиц.