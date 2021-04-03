Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак

Традиционно завтрак считается одним из наиболее важных приемов пищи, но, если человек привык к другому распорядку дня и у него нет проблем со здоровьем, то и заставлять себя завтракать не нужно.

«Последние исследования показывают, что регулярное питание важно для организма. Однако если вы привыкли к иному распорядку дня, питаетесь регулярно, имеете нормальную массу тела и не имеете проблем со здоровьем, вы можете не заставлять себя завтракать насильно, если вы к этому не привыкли», — главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в разговоре с РИА «Новости».

Завтраки, по ее словам, должны быть сбалансированными и разнообразными. Это нужно для того, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами: белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами.

Приготовить на завтрак можно разные блюда, например, каша из цельнозерновых, не полностью обмолоченных круп — гречневой, овсяной, пшенной, пшеничной. Для утреннего приема пищи также подойдут различные молочные продукты пониженной жирности, среди которых творог, ряженка, йогурт, нежирные сорта сыра, а также блюда из яиц. К блюдам, как заметила Стародубова, следует добавить порцию овощей и фруктов. Овощной или фруктовый салат также прекрасно впишется в меню завтраков.

Помимо отваривания или приготовления завтраков на пару также можно использовать запекание, тушение или приготовление на гриле.

Яйца-пашот больше всего полезны для здоровья. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Сами по себе яйца очень полезны и содержат массу необходимых для человека веществ. В частности, холин, важный для профилактики деменции, и селен — антиоксидант, замедляющий злокачественное течение атеросклероза. Однако при неправильном приготовлении все полезные свойства теряются.