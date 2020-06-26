Диетолог рассказала, кому не стоит есть черешню

Летом в магазинах всегда можно найти много вкусных, свежих фруктов и ягод. Сейчас наступил сезон черешни. О том, с чем и сколько ее можно есть, рассказала нутрициолог Ольга Деккер.

«Здоровым людям Всемирная организация здравоохранения рекомендует иметь в рационе от 400 до 800 граммов овощей, зелени, фруктов и ягод», — заявила она в интервью изданию «Аргументы и факты».

По ее словам, в 100 граммах черешни примерно 50 килокалорий. С этой ягодой можно делать вкусные и не калорийные десерты. Например, смешивать ее с творогом, йогуртом, семенами чиа или льна. Даже если перебрать с углеводами, то ничего страшного не будет.

«…способность этих углеводов из ягоды отдавать глюкозу в кровь будет ниже за счет клетчатки, которую мы дополнительно добавили, и белка», — отметила эксперт.

Между тем, от сладкой черешни лучше отказаться диабетикам, а яркоокрашенных плодов стоит опасаться аллергикам. Также детям нужно дозировано давать эту ягоду. У малышей она может вызвать высыпания. Кроме того, если ребенок съест слишком много, то у него может возникнуть вздутие и газообразование.

Ранее врачи посоветовали худеющим отказаться от так называемых краш-диет, когда в день нужно употреблять определенное количество калорий.