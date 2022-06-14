Диетолог рассказала, как выбрать полезное мороженое

Летом в жару люди начинают активно потреблять мороженое. При этом некоторые марки сладкого лакомства могут быть похожи на «химическую бомбу». Об этом предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова. Она рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе этого продукта.

По словам Переваловой, себестоимость натурального мороженого, изготовленного из молока, сливок и сахара, может быть довольно высока, поэтому ряд производителей используют в своей рецептуре заменители.

«Производители мороженого попадают в „вилку“ между качеством и стоимостью. Если его делать из натуральных продуктов вроде молока, сливок, сахара и так далее, то такой десерт будет дорого стоить. Чтобы снизить цену, производители могут заменить, например, молочный жир на растительный, обычное молоко — на сухое, и сахар будет уже не из свеклы», — пояснила диетолог.

Она отметила, что для улучшения вкусовых качеств и увеличения срока годности такого мороженого могут применяться специальные добавки - консерванты и усилители вкуса. В результате продукт становится вредным для здоровья.

При покупке мороженого следует обращать внимание на его состав, лучше всего выбирать мороженое, состоящее из натуральных молочных продуктов. Также диетолог рекомендовала вместо мороженого, содержащего заменители молочного жира, выбирать фруктовый лед, изготовленный из сока.