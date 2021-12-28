Диетолог рассказал, в какое время лучше всего садиться за новогодний стол

Врач-диетолог Александр Андреев рассказал россиянам, в какое время лучше всего садиться за праздничный стол в Новый год. По словам специалиста, единичное нарушение режима питания здоровью не навредит. Об этом написал Life.

«Новогоднее застолье можно считать исключением, не считаю опасным прием пищи и употребление алкоголя в 22:00 или 23:00. Единичное нарушение режима не испортит ваше здоровье», — заявил диетолог.

Единственное, что он порекомендовал россиянам, это добавлять меньше майонеза в салаты, либо заменить его растительным и оливковым маслом. Основным блюдом может быть запеченная в духовке курица, поскольку ее мясо будет мягким и без содержания канцерогенов.

Диетолог также отметил, что в обычные дни стоит ужинать не позднее, чем за три часа до сна. Такой время подходит из-за того, что желудок успевает переварить пищу, заключил он.