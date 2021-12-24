Диетолог рассказал, сколько мандаринов безопасно есть за день

Мандарины могут принести организму как пользу, так и вред. Безопасно съедать не более четырех-пяти цитрусовых за день. Но это правило действует только в том случае, если у человека нет аллергии. Об этом РИА «Новости» рассказала диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина.

Она уточнила, что мандарины являются отличным источником кальция, магния, калия, а также витаминов С, D, K и B. Кроме того, они содержат клетчатку, которая помогает нормализировать работу желудочно-кишечного тракта.

«В комплексе с фитонцидами и эфирными маслами цитрусовые помогают в борьбе с вирусами. Наличие биофлаваноидов и антиоксиданта бета-каротина предотвращает образование раковых заболеваний», —уточнила Цапкина.

Однако частое употребление этих цитрусовых может стать причиной проблем с печенью. Дело в том, что в день человек должен съедать определенное количество фруктозы — не более 40 граммов. Чтобы не выходить за рамки нормы, стоит ограничить себя четырьмя-пятью мандаринами за день.

Однако важно помнить о возможной аллергии. Осторожно относиться к мандаринам стоит и людям, которые страдают гастритом: цитрусовые могут раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка.