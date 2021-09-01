Диетолог рассказал об идеальном завтраке школьника

Завтрак — прием пищи, от которого зависит состояние всего организма в течение дня. Поэтому детям перед учебным днем необходимо давать полноценный и питательный завтрак, рассказала ИА Nation News диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

Завтрак не должен состоять целиком из быстрых углеводов — например, только выпечки или сладкого. Лучше выбрать сложные углеводы с небольшим количеством быстрых, а также с частью белка и жиров.

«Завтракать нужно в первый час после пробуждения, потому как при отсроченном завтраке организм пребывает в состоянии стресса. Кроме того, отсроченный завтрак приводит к снижению базовой скорости обмена веществ. Организм, лишенный завтрака, находится в непонимании того, как распределять энергию на весь предстоящий день», — сказала Королева.

Вес завтрака не должен превышать 250-330 граммов (это объем стакана), чтобы не перегружать пищеварительную систему с утра.

«В качестве завтрака могут быть зерновые каши, приготовленные на воде или растительном молоке: кокосовом, миндальном. При хорошей переносимости молочных продуктов животного происхождения, в утреннем рационе могут быть йогурт, творог с добавлением ягод и зелени или чайной ложки меда в качестве натурального подсластителя», — посоветовала диетолог.