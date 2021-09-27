Диетолог рассказал о самых опасных диетах

Российский диетолог Михаил Гинзбург предупредил о вреде некоторых диет. По его словам, они отлично справляются со своей основной функцией по снижению веса, однако могут вызывать авитаминоз и недостаток полезных микроэлементов. Об этом сообщил Ura.ru.

Специалист посоветовал обратить внимание на диету Дюкана. Он рассказал, что по правилам этой диеты человеку нужно съедать большой объем мяса и птицы. Такой рацион чреват проблемами с пищеварением, поскольку в сутки можно потреблять не более 15% белка, написала «Политика сегодня».

Еще одной не совсем полезной диетой является палеодиета. Гинзбург пояснил, что она подразумевает рацион, схожий с питанием людей, живших несколько тысячелетий назад. По ней разрешается употреблять в пищу только мясо, птицу, рыбу и орехи. Категорически запрещается пить алкоголь, масла и молочные продукты. Такая диета может привести к дефициту йода и железа.

Популярная кетодиета без углеводов может обернутся частыми срывами, заключил диетолог.