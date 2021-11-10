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    10 ноября 2021, 21:20

    Диетолог рассказал о пользе кофе

    Британский диетолог Филлипс: кофе может помочь в предотвращении некоторых болезней

    Полина Гребенщикова

    Британский диетолог Фрэнки Филлипс сообщила, что, вопреки расхожему мнению, кофе может быть полезен для здоровья. Об этом написало ИА НСН.

    Диетолог рассказал о пользе кофе

    Исследования показывают, что благодаря высокому содержанию антиоксидантов кофе может снижать риск болезней сердца и сосудов. Кроме того, он сокращает вероятность появления сахарного диабета второго типа.

    Регулярное употребление кофе улучшает работу мозга, а способность этого напитка влиять на скорость метаболизма может помочь в похудении.

    Диетолог отметила, что безопасно для здоровья выпивать до пяти чашек кофе в день. При этом суммарное количество кофеина не должно превышать 400 миллиграммов. Это не касается беременных женщин — им количество выпиваемого кофе лучше сократить.

    Филлипс добавляет, что кофе лучше пить без сахара и жирных сливок: так он будет приносить только пользу организму.

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