Диетолог рассказал о пользе кофе

Британский диетолог Фрэнки Филлипс сообщила, что, вопреки расхожему мнению, кофе может быть полезен для здоровья. Об этом написало ИА НСН.

Исследования показывают, что благодаря высокому содержанию антиоксидантов кофе может снижать риск болезней сердца и сосудов. Кроме того, он сокращает вероятность появления сахарного диабета второго типа.

Регулярное употребление кофе улучшает работу мозга, а способность этого напитка влиять на скорость метаболизма может помочь в похудении.

Диетолог отметила, что безопасно для здоровья выпивать до пяти чашек кофе в день. При этом суммарное количество кофеина не должно превышать 400 миллиграммов. Это не касается беременных женщин — им количество выпиваемого кофе лучше сократить.

Филлипс добавляет, что кофе лучше пить без сахара и жирных сливок: так он будет приносить только пользу организму.

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