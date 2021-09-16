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    16 сентября 2021, 10:16

    Диетолог рассказал о пользе и вреде картофеля

    Оксана Лавнюженко

    Врач-диетолог, терапевт «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева рассказала, как много можно съедать картофеля за один раз, а также какие блюда из этого овоща наиболее вредны для здоровья. Интервью со специалистом опубликовала радиостанция Sputnik.

    Диетолог рассказал о пользе и вреде картофеля

    «Для здорового человека нет никаких ограничений по употреблению картофеля. Можно есть хоть каждый день без какого-либо вреда для организма. Крахмал, содержащийся в картофеле, переваривается долго, что позволяет избежать скачков сахара в крови. Единственное, нужно учитывать, что и физическая активность должна быть на уровне. Ну, и не следует объедаться по вечерам», — отметила специалист.

    По ее словам, в картофеле содержится много полезных элементов: белки, калий, фосфор, магний, кальций. Всего 400 граммов этого продукта могут обеспечить суточную потребность в витамине C.

    Диетолог отметила, что самое вредное блюдо из картофеля — это жареный во фритюре. А картофель по-деревенски практически не отличается от фри, так как во время его приготовления меняется только способ нарезания.