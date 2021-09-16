Диетолог рассказал о пользе и вреде картофеля

Врач-диетолог, терапевт «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева рассказала, как много можно съедать картофеля за один раз, а также какие блюда из этого овоща наиболее вредны для здоровья. Интервью со специалистом опубликовала радиостанция Sputnik.

«Для здорового человека нет никаких ограничений по употреблению картофеля. Можно есть хоть каждый день без какого-либо вреда для организма. Крахмал, содержащийся в картофеле, переваривается долго, что позволяет избежать скачков сахара в крови. Единственное, нужно учитывать, что и физическая активность должна быть на уровне. Ну, и не следует объедаться по вечерам», — отметила специалист.

По ее словам, в картофеле содержится много полезных элементов: белки, калий, фосфор, магний, кальций. Всего 400 граммов этого продукта могут обеспечить суточную потребность в витамине C.

Диетолог отметила, что самое вредное блюдо из картофеля — это жареный во фритюре. А картофель по-деревенски практически не отличается от фри, так как во время его приготовления меняется только способ нарезания.