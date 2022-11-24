Общество 24 ноября 2022, 16:46 Диетолог рассказал, какие продукты повысят уровень железа и избавят от анемии

Читать 360tv в

Многие россияне страдают от анемии — недостатка железа в организме. Мясо, рыба, птица и печень способны избавить человека от железодефицита, рассказал «ФедералПресс» диетолог Михаил Гинзбург.

Реклама

По мнению специалиста, больше всего железодефициту подвержены женщины детородного возраста. Помимо мяса и рыбы повысить гемоглобин смогут овощи, фрукты и витамин С. Однако, избыток железа также приводит к печальным последствиям и чаще встречается у людей преклонного возраста.

Авторы: