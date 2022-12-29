29 декабря 2022, 13:47
Диетолог рассказал, как составить идеальное новогоднее меню
Когда праздничное застолье планируется на большое количество людей, очень важно заранее составить сбалансированное меню. Об этом kp.ru рассказала диетолог Людмила Денисенко.
По словам эксперта, классический салат оливье — это прекрасное блюдо. Особенно, если немного доработать рецепт и заменить колбасу на вареную грудку, а майонез разбавить сметаной. Но важно не только качество приготовленных блюд, но и их количество.
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Если намечается большое застолье, можно ориентироваться на банкетные нормы, которые приняты в ресторанах. Так, в расчете на одного человека получается три порции сытных салатов по 150 граммов, 200 граммов горячего и 50 граммов нарезок. А также 1,5 бутылки вина и пол-литра крепкого алкоголя. Также стоит помнить и о безалкогольных напитках. Их рассчитывают по 2 литра на человека.
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Если же праздник проходит в узком кругу семьи из трех-четырех человек, не стоит готовить слишком много. По мнению Людмилы Денисенко, в таком случае будет достаточно одного салата, бутербродов с икрой и фруктовой и овощной нарезки.
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