Общество 29 декабря 2022, 13:47 Диетолог рассказал, как составить идеальное новогоднее меню freepik

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Когда праздничное застолье планируется на большое количество людей, очень важно заранее составить сбалансированное меню. Об этом kp.ru рассказала диетолог Людмила Денисенко.

По словам эксперта, классический салат оливье — это прекрасное блюдо. Особенно, если немного доработать рецепт и заменить колбасу на вареную грудку, а майонез разбавить сметаной. Но важно не только качество приготовленных блюд, но и их количество.

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Если намечается большое застолье, можно ориентироваться на банкетные нормы, которые приняты в ресторанах. Так, в расчете на одного человека получается три порции сытных салатов по 150 граммов, 200 граммов горячего и 50 граммов нарезок. А также 1,5 бутылки вина и пол-литра крепкого алкоголя. Также стоит помнить и о безалкогольных напитках. Их рассчитывают по 2 литра на человека.

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Если же праздник проходит в узком кругу семьи из трех-четырех человек, не стоит готовить слишком много. По мнению Людмилы Денисенко, в таком случае будет достаточно одного салата, бутербродов с икрой и фруктовой и овощной нарезки.